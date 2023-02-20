تحضيرًا لكأس آسيا.. أخضر الشباب يفتتح معسكر دبي

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والممتد حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها مطلع شهر مارس المقبل.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية. وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت إلى الإمارات ظهر اليوم الاثنين، لخوض المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد والتي تتخللها مباراتان تجريبيتان أمام منتخبي قطر والإمارات يومي 23 و26 فبراير على التوالي.
يُذكر أن الأخضر يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.