تحضيرًا لكأس آسيا.. أخضر الشباب يفتتح معسكر دبي

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والممتد حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها مطلع شهر مارس المقبل.