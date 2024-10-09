الألعاب السعودية الثالثة: "الحربي" يحافظ على ذهبية الأطباق في ختام الرماية

اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الرماية في دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، بمسابقة رماية أطباق شوزن الأبراج (سكيت) للرجال، التي أقيمت في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض على مدى 5 أيام.
وتوج الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، بحضور اللواء ناصر بن عثمان الناصر مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب.
وحقق الرامي فهد الحربي الميدالية الذهبية للعام الثاني على التوالي، ونال الرامي محمد الخمشي الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للرامي سعيد المطيري.