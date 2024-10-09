الألعاب السعودية الثالثة: "الحربي" يحافظ على ذهبية الأطباق في ختام الرماية

اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الرماية في دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، بمسابقة رماية أطباق شوزن الأبراج (سكيت) للرجال، التي أقيمت في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض على مدى 5 أيام.