"فيفا" يثمّن توثيق تاريخ الكرة السعودية: مشروع تاريخي وإرث للأجيال

في خطوة تعكس الاعتراف الدولي بجهود المملكة في توثيق إرثها الرياضي، هنّأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحاد السعودي لكرة القدم بمناسبة استكمال مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، واصفًا المشروع بأنه محطة تاريخية تسهم في حفظ الإرث الكروي للأجيال القادمة.
وأفرد "فيفا" عبر موقعه الرسمي تقريرًا موسعًا عن المشروع، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا للتعاون الوثيق بين الاتحاد السعودي ومتحف "فيفا"، الذي شارك بصفة استشارية ضمن لجنة من خبراء دوليين، قدّموا معايير تاريخية مبنية على تجارب اتحادات وطنية حول العالم في التوثيق الرياضي.
وأشار التقرير إلى أن المشروع استعرض أكثر من (500,000) مادة صحفية، وراجع (800) وثيقة ومقابلة، و(90) كتابًا ومرجعًا، وحدّد بدقة (1,141) مباراة للمنتخب السعودي، وأكثر من (3,900) مسابقة للأندية، إضافة إلى (3,300) مشاركة لحكام سعوديين في مباريات دولية.
من جهته، هنأ الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، ماتياس غرافستروم، الاتحاد السعودي على هذا المشروع، مثمنًا اعتماده على منهجية علمية وشفافة تحت إشراف الجمعية العمومية للاتحاد، ووصفه بأنه عمل نوعي يُبرز عمق تاريخ كرة القدم السعودية، والذي يمتد لأكثر من 120 عامًا.