"فيفا" يثمّن توثيق تاريخ الكرة السعودية: مشروع تاريخي وإرث للأجيال

وأفرد "فيفا" عبر موقعه الرسمي تقريرًا موسعًا عن المشروع، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا للتعاون الوثيق بين الاتحاد السعودي ومتحف "فيفا"، الذي شارك بصفة استشارية ضمن لجنة من خبراء دوليين، قدّموا معايير تاريخية مبنية على تجارب اتحادات وطنية حول العالم في التوثيق الرياضي.