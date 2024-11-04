بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض.. "سابالينكا " تحجز مقعداً في نصف النهائي

وعبّرت الصينية شينغ كينوين عن سعادتها بتحقيق الفوز الأول، مشيرةً إلى صعوبة مواجهتها أمام ريباكينا، وأن عدم استثمار الفرص، تسبب في فقدانِ المجموعة الثانية، مقدمةً شُكرها للجماهير الصينية، والتي كانت علامةً فارقةً في تدوينِ الانتصار، ومضاعفةِ الآمالِ بالتأهلِ إلى الدورِ المقبل من البطولة.