"مالكوم" يقترب من العودة للتدريبات الجماعية للهلال

اقترب البرازيلي مالكوم، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد إصابته في مفصل القدم أمام الأهلي في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وفق ما ذكرته صحيفة "الرياضية".
وأفادت بأن اللاعب البرازيلي سيكون حاضرًا يوم الإثنين، بعد الإجازة التي منحها الإيطالي سيموني إنزاجي للاعبيه عقب الانتصار على ناساف الأوزبكي 3ـ2 في طشقند، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.
وذكرت الصحيفة أن الجهاز الطبي للفريق سيطمئن على الحالة الصحية للمهاجم مالكوم قبل إعطائه الإذن بالانخراط في التدريبات الجماعية مع الفريق.
الجدير ذكره أن الإصابة أجبرت الدولي البرازيلي على الغياب عن ثلاث مواجهات، هي: الأخدود دوريًا، والعدالة في مسابقة كأس الملك، وناساف آسيويًا.
ومن المقرر أن يخوض الهلال الأول لكرة القدم خمس مباريات في ثلاث بطولات مختلفة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر، حيث ستستأنف المنافسات بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.
ويفتتح الهلال مشواره في هذا الشهر بمواجهة مضيفه “الاتفاق” في دوري روشن السعودي يوم 18 أكتوبر الجاري في “الدمام”، في حين يستضيف الهلال نظيره “السد” في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 21، ثم يعود الفريق لمواجهات دوري روشن عندما يلاقي “الاتحاد” في “جدة” يوم 24، بعدها يستأنف الهلال مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يواجه “الأخدود” في “نجران” يوم 28 ضمن لقاءات دور الـ16، على أن يلاقي “الشباب” في الدوري في موعد سيتم تحديده لاحقًا.