"مالكوم" يقترب من العودة للتدريبات الجماعية للهلال

ويفتتح الهلال مشواره في هذا الشهر بمواجهة مضيفه “الاتفاق” في دوري روشن السعودي يوم 18 أكتوبر الجاري في “الدمام”، في حين يستضيف الهلال نظيره “السد” في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 21، ثم يعود الفريق لمواجهات دوري روشن عندما يلاقي “الاتحاد” في “جدة” يوم 24، بعدها يستأنف الهلال مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يواجه “الأخدود” في “نجران” يوم 28 ضمن لقاءات دور الـ16، على أن يلاقي “الشباب” في الدوري في موعد سيتم تحديده لاحقًا.