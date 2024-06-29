صحفي تركي ينفي شائعة احتمال رحيل "ميتروفيتش" عن الهلال

نفى الصحفي التركي الشهير "Furkan Yıldız" من خلال حسابه على منصة "إكس"، صحة ما تردّد مؤخرًا بشأن رغبة اللاعب الصربي "ميتروفيتش" في الرحيل عن نادي الهلال.
وذكرت تقارير أن مهاجم الهلال دخل دائرة اهتمام نادي باشكتاش التركى، وأنّ النادي مستعدّ للموافقة على طلباته من أجل إقناعه بالموافقة.
وقال الصحفي التركي: إنه لا صحة لاهتمام مسؤولي باشكتاش بمهاجم الهلال، مؤكدًا أن ما تم تداوله غير حقيقي.
ويعدّ "ميتروفيتش" البالغ 29 عامًا، أحد العناصر الأساسية في الهلال، كما كان له دور كبير في تألق الفريق بالموسم الماضي.