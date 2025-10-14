"رينارد": التأهل لم يكن سهلًا وتحقق بروح الجماعة ودعم الجمهور.. "سالم الدوسري": نستحق الوصول إلى مونديال 2026

أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد، عن سعادته الكبيرة بتأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل السلبي مع نظيره العراقي، مؤكدًا أن التأهل لم يكن سهلًا، لكنه تحقق بفضل العمل الجماعي والدعم الجماهيري اللافت.
وأوضح رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أنه كان يتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا، إلا أن الجمهور السعودي فاق التوقعات بأدائه وتشجيعه المذهل، مضيفًا أن نجم المباراة هو سالم الدوسري، لكن الجمهور أيضًا يستحق أن يُمنح هذا اللقب.
وقال رينارد: "أهنئ معالي وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، واللاعبين على هذا الإنجاز. لم يكن التأهل سهلًا، ولكننا فعلناها. وأهدي هذا التأهل لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وللاعب فهد المولد، شفاه الله".
واختتم رينارد حديثه بتوجيه التهنئة للجماهير التي حضرت في المدرجات، مشيدًا بالأجواء المميزة التي خلقتها، مؤكدًا أنها كانت رجل المباراة الحقيقي.
من جانبه، عبّر لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري عن سعادته الغامرة بالتأهل، موجهًا شكره للقيادة الرشيدة وزملائه اللاعبين والجماهير السعودية على دعمهم الكبير، وقال: "تعبنا كثيرًا ونستحق هذا التأهل، والحمد لله على ما تحقق".
وأضاف الدوسري: "أشكر المدرب على تحمله المسؤولية في فترة قصيرة، وعلى عمله المميز معنا، فقد نجحنا سويًا في الوصول إلى الهدف المنشود، وهو التأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية".