"رينارد": التأهل لم يكن سهلًا وتحقق بروح الجماعة ودعم الجمهور.. "سالم الدوسري": نستحق الوصول إلى مونديال 2026

وأوضح رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أنه كان يتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا، إلا أن الجمهور السعودي فاق التوقعات بأدائه وتشجيعه المذهل، مضيفًا أن نجم المباراة هو سالم الدوسري، لكن الجمهور أيضًا يستحق أن يُمنح هذا اللقب.