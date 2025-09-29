في الجولة الثانية من نخبة آسيا 2025: الهلال يقتنص نقاط ناساف الأوزبكي

في الدقيقة 21، نجح الصربي سيرجي سافيتش في تسجيل الهدف الأول للأزرق، بعدما استغل عرضية متقنة من عبدالله الحمدان. لكن فريق ناساف رد سريعًا في الدقيقة 27 عبر لاعبه باخروموف، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء هزّت شباك الحارس ياسين بونو.