في الجولة الثانية من نخبة آسيا 2025: الهلال يقتنص نقاط ناساف الأوزبكي

كسب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم نظيره ناساف الأوزبكي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وافتتح الهلال المباراة بقوة، حيث سجل الفرنسي ثيو هيرنانديز هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثانية، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. وكاد عبدالله الحمدان أن يهز الشباك في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة قوية تصدى لها الحارس الأوزبكي ببراعة.
في الدقيقة 21، نجح الصربي سيرجي سافيتش في تسجيل الهدف الأول للأزرق، بعدما استغل عرضية متقنة من عبدالله الحمدان. لكن فريق ناساف رد سريعًا في الدقيقة 27 عبر لاعبه باخروموف، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء هزّت شباك الحارس ياسين بونو.
وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن ثيو هيرنانديز من استغلال مهارته الفردية ليسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 45+3. وفي الشوط الثاني، عاد ناساف للتعادل مرة أخرى في الدقيقة 61 عن طريق صديقوف، ليشعل أجواء اللقاء.
وحسم البرازيلي ماركوس ليناردو المباراة لصالح الهلال في الدقيقة 79، بعدما استغل تمريرة رائعة من سافيتش ليسكن الكرة في الشباك، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشوار البطولة.