لقاء منتظر يجمع "ميسي" و "رونالدو" وجهًا لوجه من جديد .. على كأس موسم الرياض

وأكد مدرب النصر الفرنسي رودي غارسيا الأحد إقامة المباراة وقال "سيكون مزيجًا بين الهلال والنصر، في المواجهة مع باريس سان جرمان الذي يضم في صفوفه نجومًا عالميين، وذلك أمر جيد يدل على مدى حرص المملكة العربية السعودية على تطوير الرياضة فيها وتحديدًا كرة القدم، التي تعد اللعبة الشعبية الأولى في المملكة.