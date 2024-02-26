في ختام جولة يوم التأسيس: "حمد الله" يقود الاتحاد لتخطِّي عقبة الوحدة

أهداف المباراة سجلها أوديون إيغالو للوحدة في الدقيقة الـ35 قبل أن يتعادل عبدالرزاق حمدالله للاتحاد في الدقيقة الـ83 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الثاني لفريقه، وهدف الفوز في الدقيقة الـ90+4.