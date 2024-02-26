في ختام جولة يوم التأسيس: "حمد الله" يقود الاتحاد لتخطِّي عقبة الوحدة

قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه الاتحاد لعبور محطة الوحدة بعدما تغلب ناديه في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب " الجوهرة المشعة " في جدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، المسماة بجولة يوم التأسيس، بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها أوديون إيغالو للوحدة في الدقيقة الـ35 قبل أن يتعادل عبدالرزاق حمدالله للاتحاد في الدقيقة الـ83 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الثاني لفريقه، وهدف الفوز في الدقيقة الـ90+4.
وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة من كريم بنزيما في نهاية الشوط الأول، وهدفًا مُلغى لصالح اللاعب نفسه في الشوط الثاني. كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الاتحاد سعد الموسى في الدقيقة الـ90؛ وبالتالي غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام الهلال.
وبتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده من النقاط عند النقطة الـ37، في حين توقف رصيد الوحدة عند النقطة الـ26.