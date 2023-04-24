قبل "حجازي".. هنا قصص لـ"نيران صديقة" حرمت الأندية من بطولات محقَّقة

وأظهر مقطع الفيديو اللاعب ماتياس غراجر وهو يسجل الهدف في مرمى فريقه رييد عن طريق الخطأ في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام المضيف نادي وولفسبيرجر، وذلك في لقطة كان يحاول فيها إرجاع الكرة إلى حارس مرماه وهو في نصف ملعب الفريق المنافس. ومن حسن حظ "غراجر" أن الهدف لم يؤثر على نتيجة اللقاء؛ لأن رييد كان متقدما في النتيجة 2-0 قبل تسجيل الهدف بالخطأ؛ لتصبح 2-1.