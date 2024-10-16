اختتام منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024

أُسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024 بالعاصمة السعودية الرياض حيث أُقيم الحفل الختامي للبطولة التي استمرت 9 أيام على مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمدينة الرياض وشارك فيها 200 لاعب ولاعبة مثلوا 14 منتخبًا وتنافسوا على 17 منافسة.
عمرو الخرادلي، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بتكريم أصحاب المراكز الأولى في البطولة وتكريم رؤساء المنتخبات المشاركة والحكام.
في منافسات البلياردو 9 كرات فردي سيدات
توجت البحرينية نهلة السني بالذهبية وحصلت الكويتية فريحة سرور على الفضة وحصلت اللاعبتان السعودية لارا الزنان والمغربية هند بناني على البرونز .
وفي منافسات البلياردو 10 كرات فردي سيدات
حصلت المغربية هند بناني على الذهبية وحققت السعودية رولا عاشور على الفضة وحصلت اللاعبتان عايشة بو هزاع من البحرين ومنال القلاف من الكويت على الفضة.
وفي منافسات البلياردو 10 كرات فردي رجال
توج الكويتي عبدالله العنزي بالذهبية وحصل السعودي عبدالعزيز العمودي على الفضة وحصل الإماراتيان خالد الزرعوني ومحمود شريف على البرونز .
وفي منافسات البلياردو 9 كرات فردي رجال
حقق المركز الثالث والبرونز القطري بشار حسين والجزائري عقبة محمدي وحصل البحريني حسين مروم على الفضة وتوج الإماراتي محمود شريف بالذهب.
وفي منافسات البلياردو 9 كرات زوجي رجال
حصلت السعودية والبحرين على البرونز وحققت الإمارات الفضة وتوجت الكويت بالذهب.
وفي منافسات البلياردو 10 كرات زوجي حصلت الإمارات والسعودية B على البرونز فيما حققت السعودية A الفضة وحققت البحرين الذهب.
وفي منافسات السنوكر 6 كرات انتزع الإماراتي محمد شهاب الذهب وحقق المصري ميناء ملاك الفضة وحصل اللاعبان محمود الجوكر من الإمارات وحبيب صباح من البحرين على البرونز .
وفي منافسات السنوكر 15 كرة حصد البحريني حبيب صباح الذهب وحقق العراقي فراس كامل الفضة وحصل العراقي علي جليل والمصري محمود الهويدي على البرونز .