اختتام منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024

أُسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024 بالعاصمة السعودية الرياض حيث أُقيم الحفل الختامي للبطولة التي استمرت 9 أيام على مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمدينة الرياض وشارك فيها 200 لاعب ولاعبة مثلوا 14 منتخبًا وتنافسوا على 17 منافسة.