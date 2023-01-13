دوري روشن.. أبها يقلب الطاولة أمام ضمك ويخطف نقاط المباراة

حقق فريق أبها الأول لكرة القدم، من خلال "ريمونتادا" فوزًا ثمينًا على نظيره ضمك، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز أبها بهدفين لهدف.
أهداف المباراة جاءت عن طريق فاروق شافعي لصالح ضمك في الدقيقة 13 من عمر المباراة قبل أن يتعادل أبها عن طريق نواف الصعدي عند الدقيقة 54.
وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة نجح صالح العمري في تسجيل الهدف الثاني لأبها وهدف النقاط الثلاث.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها عند النقطة رقم 19 في حين يتوقف رصيد ضمك عند النقطة رقم 18.