دوري روشن.. أبها يقلب الطاولة أمام ضمك ويخطف نقاط المباراة

حقق فريق أبها الأول لكرة القدم، من خلال "ريمونتادا" فوزًا ثمينًا على نظيره ضمك، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.