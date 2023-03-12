أقيمت في مدينة الظهران.. اختتام منافسات المرحلة 2 من دورة الألعاب الرياضية الـ 18 للقوات المسلحة

يذكر أن المرحلة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة ستقام في حفر الباطن في الفترة من 28 مايو حتى 11 يونيو 2023م، وسيتنافس أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي، وقوة الصواريخ الإستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية في ألعاب التايكوندو، ورفع الأثقال، والجودو، وتنس الطاولة.