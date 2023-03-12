أقيمت في مدينة الظهران.. اختتام منافسات المرحلة 2 من دورة الألعاب الرياضية الـ 18 للقوات المسلحة

اختتمت أمس، منافسات المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الـ 18 للقوات المسلحة والتي أقيمت في مدينة الظهران .
في منافسات كرة السلة حقق منتخب القوات البرية كأس البطولة، بعد فوزه على منتخب قوات الدفاع الجوي الذي حل في المركز الثاني بنتيجة 80 مقابل 72، فيما جاء منتخب القوات الجوية في المركز الثالث .
وسلم اللواء الركن محمد بن علي الأسمري منتخب القوات البرية كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما قلد صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية، وبالميداليات البرونزية لصاحب المركز الثالث، إضافة لتكريم الحكام، وهداف البطولة، وأفضل لاعب .
وفي منافسات دوري كرة القدم، حقق منتخب القوات الجوية كأس البطولة بعد فوزه على منتخب القوات البرية الذي حل ثانياً بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4 ، فيما جاء منتخب قوات الدفاع الجوي في المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب قوة الصواريخ الاستراتيجية .
وسلم اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي الكأس والميداليات الذهبية لمنتخب القوات الجوية، وقلد صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية، وبالميداليات البرونزية لصاحب المركز الثالث، إضافةً لتكريم الحكام، وأفضل لاعب وهداف البطولة .
يذكر أن المرحلة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة ستقام في حفر الباطن في الفترة من 28 مايو حتى 11 يونيو 2023م، وسيتنافس أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي، وقوة الصواريخ الإستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية في ألعاب التايكوندو، ورفع الأثقال، والجودو، وتنس الطاولة.