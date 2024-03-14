أول تعليق لمدرب الهلال "خيسوس" بعد تحطيم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية

وتابع قائلًا: "يعتقد البعض في أوروبا أن تحقيق 28 انتصارًا متتاليًا يعني أن هذا دوري ضعيف، وهذا غير صحيح إطلاقًا، الدوري السعودي صعب جدًا، وواحد من أفضل وأقوى الدوريات في العالم".