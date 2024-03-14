أول تعليق لمدرب الهلال "خيسوس" بعد تحطيم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية

أكد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال أن الأمر أصبح حقيقة، وأن الهلال في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وأصبح لدينا 28 فوزًا على التوالي.
وقال "خيسوس" عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال: "لم أتوقع تحقيق هذا الإنجاز، الأمر كان تحديًا للفريق.. لا يوجد فريق لا يُقهر في عالم كرة القدم، سنفعل الآن كل ما في وسعنا حتى يستمر الهلال في الفوز".
وأضاف المدرب البرتغالي قائلًا: "الهدف الأكبر الآن للهلال هو الفوز بدوري أبطال آسيا وتحقيق الدوري، الفريق يقترب من مباريات حاسمة، وعلينا أن نفعل مثلما فعلنا خلال المباريات الماضية لتحقيق البطولات".
واستطرد: "لم نبدأ الموسم بشكل جيد وهذا طبيعي؛ كنا في مرحلة التعرف، والفريق كان وقتها يتعرف على أفكاري وخططي، منذ اللحظة التي فيها أصبح توافق في أفكاري كل شيء أصبح سهلًا في الفريق".
وتابع قائلًا: "يعتقد البعض في أوروبا أن تحقيق 28 انتصارًا متتاليًا يعني أن هذا دوري ضعيف، وهذا غير صحيح إطلاقًا، الدوري السعودي صعب جدًا، وواحد من أفضل وأقوى الدوريات في العالم".
واختتم حديثه قائلًا: "هنا كل الفرق لديها لاعبون رائعون من جميع أنحاء العالم، حقًا إننا في دوري تنافسي وقوي، فهنا أفضل اللاعبين".