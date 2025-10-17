غدًا.. المملكة تستضيف تصفيات المجموعة الرابعة لكأس آسيا لكرة الصالات 2026

تحتضن المملكة العربية السعودية، يوم غدٍ السبت، انطلاق منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026، التي تُقام في مدينة القطيف خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية.
ويشارك في هذه المجموعة أربعة منتخبات هي: السعودية، العراق، باكستان، والصين تايبيه، حيث يتنافسون على بطاقة التأهل إلى النهائيات المقررة في إندونيسيا.
وتُفتتح المباريات بلقاء يجمع العراق مع باكستان، في حين يخوض المنتخب السعودي مواجهة مهمة أمام نظيره من الصين تايبيه، سعيًا لتحقيق تأهل ثالث على التوالي إلى البطولة القارية، ورابع في تاريخه.
ويأمل منتخب الصين تايبيه في العودة للبطولة بعد غيابه عن نسخة 2024، رغم مشاركته في سبع نسخ متتالية سابقًا.
وكانت سبعة منتخبات قد حسمت تأهلها في سبتمبر الماضي بتصدر مجموعاتها، وهي: أستراليا، تايلاند، اليابان، فيتنام، قرغيزستان، إيران، وأفغانستان، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات احتلت المركز الثاني، بالإضافة للمضيف إندونيسيا.
وتُجرى قرعة النهائيات في 5 نوفمبر 2025، فيما ينتظر أن تشهد المجموعة الرابعة منافسة قوية لحسم آخر بطاقات العبور إلى الحدث القاري المنتظر.