كوبا أمريكا 2024 : الأرجنتين تبحث عن اللقب الثاني تواليًا والـ 16 بتاريخها.. وكولومبيا عن ثاني ألقابها القارية

تنطلق في الساعات الأولى من اليوم الاثنين مباراة نهائي بطولة كوبا أمريكا، في نسختها الـ48، بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.
ويبحث منتخب الأرجنتين عن التتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز بنسخة 2021، والـ 16 في تاريخه.
في المقابل يأمل منتخب كولومبيا التتويج بلقبه الثاني من كوبا أمريكا، بعد حصوله على لقب البطولة في نسخة عام 2001.
وستنطلق المواجهة بين منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي ومنتخب كولومبيا في تمام الساعة الـ3 فجرًا بتوقيت السعودية، على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأمريكية.
ونجح منتخب الأرجنتين، بقيادة ميسي في التأهل لنهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد فوزه على نظيره المنتخب الكندي، بثنائية نظيفة.
بينما حجز المنتخب الكولومبي بطاقة التأهل لنهائي البطولة عقب انتصاره على منتخب أوروغواي، بهدف نظيف.