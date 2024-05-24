لاعبو الهلال الأكثر تمثيلاً في التشكيل المثالي لجولة 33.. ديلغادو وحاجي الأعلى تقييماً

كشف موقع "سوفاسكور" المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم عن تشكيلته المثالية للجولة 33 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
واستحوذ لاعبو الهلال، بطل الدوري على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024، فيما كان أبرز الغائبين عن التشكيل لاعبو الأهلي، ثالث جدول الترتيب.
ووقع اختيار "سوفاسكور" على أربعة لاعبين من الهلال المتوج بلقب بطولة الدوري ولاعب واحد لكل من الوصيف النصر والاتحاد والشباب والاتفاق والحزم والفتح وأبها .
وحصل نجم الهلال البرازيلي ميشايل ديلغادو والشاب طلال حاجي، نجم الاتحاد الصاعد على التقييم الأعلى بين أقرانهم من اللاعبين المتواجدين في التشكيل المثالي للجولة 33 وفقاً لموقع "سوفاسكور"، حيث نال اللاعبان تقييم (9،3) درجة.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: باولو فيكتور- الاتفاق (8،6).
الدفاع: حمد اليامي– الشباب (7،5)، فابيان نوغيرا – أبها (7،4)، باولو ريكاردو – الحزم (7،4)، رينان لودي – الهلال (7،5).
الوسط: روبين نيفيز – الهلال (8، 8)، سالم الدوسري - الهلال (8،5)، أوتافيو – النصر (8،5)، ميشايل ديلغادو- الهلال (9،3)، لوكاس زيلاريان – الفتح (8،7).
الهجوم: طلال حاجي – الاتحاد (9،3).