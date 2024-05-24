لاعبو الهلال الأكثر تمثيلاً في التشكيل المثالي لجولة 33.. ديلغادو وحاجي الأعلى تقييماً

واستحوذ لاعبو الهلال، بطل الدوري على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024، فيما كان أبرز الغائبين عن التشكيل لاعبو الأهلي، ثالث جدول الترتيب.