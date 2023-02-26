ينظمه اتحاد الجامعات في الرياض.. لقاء لمناقشة دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن

ورحب رئيس اتحاد الجامعات، الدكتور خالد المزيني بالحضور، في اللقاء الذي يهدف إلى التعرف على أهمية الرياضة الجامعية كبيئة للمساهمة في تطويرالرياضة السعودية ودور الاتحادات الرياضية السعودية في ذلك، وتعزيز الأهمية بهذا الدور للانطلاق نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.