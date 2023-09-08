نيمار: الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي

أكد النجم البرازيلي نيمار، مهاجم نادي الهلال، أن الدوري السعودي بات أكثر قوة من الدوري الفرنسي، مذكراً الجميع بتجربته في الأخيرة عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2017.
وقال نيمار خلال مؤتمر صحفي: "بالنظر إلى الأسماء الكبيرة التي تتواجد بهذا الدوري، فربما تكون البطولة السعودية أفضل من الدوري الفرنسي".
وأضاف النجم البرازيلي: "التدريبات هناك مكثفة، أنا متعطش للألقاب وأريد الفوز مع الهلال، ولا أهتم بما يقوله الناس، لقد قالوا من قبل إن الدوري الفرنسي ضعيف وقد عانيت هناك أكثر من أي مكان آخر".
وتابع نيمار عن الدوري السعودي: "سيكون بطولة مثيرة للاهتمام، وسيحظى بمتابعين من كل مكان، ولا أشعر بأي صعوبة في التكيف، فأنا لا أتحدث العربية، ولكن بعد 5 أو 6 سنوات في فرنسا، كانت لغتي الفرنسية رديئة. لن يكون الأمر مختلفًا.
وشدد اللاعب على أنه سعيد باكتشاف ثقافة جديدة، مشيراً إلى أن بلدًا بأكملها استقبلته بشكل جيد للغاية، مؤكداً على أنه سعيد باختياره وبهذا المستقبل الذي أمامه".