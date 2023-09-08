نيمار: الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي

وتابع نيمار عن الدوري السعودي: "سيكون بطولة مثيرة للاهتمام، وسيحظى بمتابعين من كل مكان، ولا أشعر بأي صعوبة في التكيف، فأنا لا أتحدث العربية، ولكن بعد 5 أو 6 سنوات في فرنسا، كانت لغتي الفرنسية رديئة. لن يكون الأمر مختلفًا.