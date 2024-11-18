لاعب الأخضر "الحمدان": هدفنا النقاط الثلاث.. وهذا المكان أحب التواجد فيه

قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبدالله الحمدان: إن مواجهة إندونيسيا ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن هدفهم الظفر بالنقاط الثلاث.
ويواجه "الأخضر" منتخب إندونيسيا، غدًا الثلاثاء، على "ملعب غيلورا بونغ كارنو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتابع "الحمدان" في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، الذي يسبق المباراة: "سالم لاعب مهم والكل يعرف قيمته، ولدينا غيابات أخرى، ومن سيشارك سيكون قادرًا على خدمة المنتخب، وفيما يخص التسجيل هو توفيق من الله".
وأتم: "مشاركتي في مركز المهاجم غير الصريح ليس جديدًا عليَّ، بل هذا المكان الذي أحب أن أتواجد فيه".