لاعب الأخضر "الحمدان": هدفنا النقاط الثلاث.. وهذا المكان أحب التواجد فيه

وتابع "الحمدان" في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، الذي يسبق المباراة: "سالم لاعب مهم والكل يعرف قيمته، ولدينا غيابات أخرى، ومن سيشارك سيكون قادرًا على خدمة المنتخب، وفيما يخص التسجيل هو توفيق من الله".