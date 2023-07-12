اللاعب يريد مغادرة الدوري الإنجليزي.. الهلال يقدم عرضًا للتعاقد مع "ميتروفيتش" نجم فولهام

وأشارت الصحيفة إلى أن ميتروفيتش لم يردّ بعد على العرض، لكنه قريب جدًّا من الموافقة، مشيرة إلى أن الأندية الأخرى المهتمة باللاعب لن تستطيع منحه الراتب الضخم نفسه الذي عرضه الهلال.