اللاعب يريد مغادرة الدوري الإنجليزي.. الهلال يقدم عرضًا للتعاقد مع "ميتروفيتش" نجم فولهام

كشفت مصادر إعلامية عن تقديم نادي الهلال عرضًا للتعاقد مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي الهلال قدم عرضًا بقيمة 25.5 مليون جنيه إسترليني، لشراء عقد مهاجم فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
وأضافت الشبكة: أن ميتروفيتش يريد مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز والانضمام إلى دوري روشن السعودي.
في حين قالت صحيفة "Informer" الصربية: إن الهلال تقدم بعرض رسمي لضم ميتروفيتش مقابل 40 مليون يورو لصالح ناديه فولهام، بالإضافة إلى راتب سنوي للاعب مقابل 25 مليون يورو، موضحة أن اللاعب بالفعل قريب من الموافقة ليلعب بجانب مواطنه سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي، الذي اقترب الهلال من ضمه.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميتروفيتش لم يردّ بعد على العرض، لكنه قريب جدًّا من الموافقة، مشيرة إلى أن الأندية الأخرى المهتمة باللاعب لن تستطيع منحه الراتب الضخم نفسه الذي عرضه الهلال.
من جانبه أوضح الصحفي فابريزيو رومانو الإيطالي، الخبير في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين؛ أن الهلال قدم عرضًا رسميًّا للتوقيع على ألكسندر ميتروفيتش.
وقال الصحفي الإيطالي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": إن نادي فولهام الإنجليزي لا ينوي قبول عرض الهلال البالغ قدره 30 مليون يورو.
وأشار إلى أن ميتروفيتش من بين الأهداف العليا للهلال بعد قرار لوكاكو برفض العرض السعودي قبل 20 يومًا.
وانضم ميتروفيتش البالغ من العمر 28 عامًا لفولهام في 2018 قادمًا من نيوكاسل، وينتهي عقده الحالي مع ناديه في يونيو 2026.