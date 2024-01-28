بمشاركة 31 فريقًا.. جامعة الإمام عبد الرحمن بطلاً لكرة قدم الصالات الجامعية

حقق فريق جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بطولة كرة قدم الصالات للجامعات التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ14 بمشاركة 31 جامعة وكلية تنافسوا على مدار 4 أيام على صالة الأرينا بجامعة الملك سعود بالرياض.
ونالت جامعة الإمام عبد الرحمن اللقب بفوزها في المباراة النهائية أمس على فريق جامعة الجوف الذي حل ثانيًا، وجاء فريق الجامعة الإسلامية بالمركز الثالث.
وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني ونائب رئيس جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله السلمان الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بكأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، كما تم تكريم الرعاة وشركاء اتحاد الجامعات.
ونظم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وفي الوقت نفسه بطولة الكاراتيه باستضافة جامعة عفت في جدة،
وحققت جامعة الملك عبد العزيز المركز الأول في البطولة، وثانيًا جامعة جدة وفي المركز الثالث جامعة الملك سعود.
من جانب آخر هنأت مديرة البطولة الدكتورة نوف الحماد الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، مبيّنةً أن البطولة شهدت مشاركة 84 لاعبة مثلن 11 جامعة، مشيدة بالمستوى الفني للطالبات خلال المنافسات ومثمّنة استضافة جامعة عفت للبطولة وتعاونها مع الاتحاد في مختلف بطولاته.