دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة "الرياض 2025".. 12 مطيّة تتأهل إلى نهائي الهجن

حجزت 12 مطيّة مقاعدها في نهائي سباق الهجن لمسافة 2000 متر (رجال)، ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، وذلك بعد التصفيات التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، في ميدان الجنادرية.
وضمّت قائمة المتأهلين: الإماراتي مطر المهيري بالمطيّة «غازي»، والسعودي عزيز الحويطي، والبحريني فيصل المعمري بمطيّة «الشبابي»، إضافة إلى السعودي أحمد الجهني بمطيّة «شاهين»، والليبي عمر الفقي، والقطري هزّام عنديلة بمطيّة «هتاش».
كما تأهل اليمني حمزة القباصي بمطيّة «سد مأرب»، والكويتي علي المري بمطيّة «غزلان»، والتونسي مراد بن عمران بمطيّة «الفارس»، والسوداني عبدالرحمن الزبير بمطيّة «شاهين»، والمصري عبدالرحمن إبراهيم، إلى جانب الإماراتي راشد عبدالله الكعبي بمطيّة «مكرم».
تتجدد المنافسات في ألعاب القوى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025) بإقامة 13 نهائيًا غدًا الأربعاء، في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وتشهد منافسات الرجال إقامة نهائيات رمي الرمح، وسباق 1500م، وسباق 5000م، وسباق التتابع 4×100م، إضافة إلى مسابقة الوثب الطويل، وسباق 200م، وسباق 800م.
وتتضمن منافسات السيدات نهائيات القفز بالزانة، وسباق 100م حواجز، وسباقي 400م و200م، وسباق 5000م، والتتابع 4×100م، إضافة إلى سباق 100م بارالمبي T37.
تتواصل غدًا الأربعاء منافسات المبارزة في بوليفارد رياض سيتي، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، إذ تنطلق بمنافسات دور المجموعات لفردي شيش السيدات عند التاسعة صباحًا، تليها مجموعات فردي سيف الرجال عند الواحدة ظهرًا.
وتُقام عند الرابعة عصرًا نزالات ربع النهائي لكل من فردي الشيش للسيدات وفردي السيف للرجال، قبل أن تختتم المنافسات بإقامة نهائي فردي شيش السيدات ونهائي فردي سيف الرجال عند السادسة والنصف مساءً.
تُقام غدًا الأربعاء أربعة نهائيات في منافسات المصارعة الرومانية للرجال ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي «الرياض 2025»، في بوليفارد رياض سيتي.
وبعد المواجهات التأهيلية والأدوار الإقصائية، تنطلق النهائيات عند الساعة 5:37 مساءً بوزن 60 كجم، ثم نهائي وزن 67 كجم عند 5:51 مساءً، يليه نهائي 77 كجم عند 6:06 مساءً، فيما يُختتم اليوم بنهائي وزن 87 كجم عند 6:23 مساءً.
سجّلت إندونيسيا حضورها الأول في سباقات الهجن خلال دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، حيث شارك الهجّان إخوان الدين محمد الذي حلّ سادسًا في الشوط الأول وودّع المنافسة لعدم تحقيقه أحد أفضل التواقيت.
وقال ديبو إلهام رئيس الاتحاد الإندونيسي لسباقات الهجن إن المشاركة جاءت بدعوة من الاتحاد الدولي للهجن، موجّهًا شكره للأمير فهد بن جلوي على الدعم والاستضافة وإقامة المعسكر التدريبي، مؤكدًا أن الظهور كان مشرّفًا، وأنهم يطمحون لمشاركة أفضل في النسخ المقبلة.