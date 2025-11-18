دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة "الرياض 2025".. 12 مطيّة تتأهل إلى نهائي الهجن

وبعد المواجهات التأهيلية والأدوار الإقصائية، تنطلق النهائيات عند الساعة 5:37 مساءً بوزن 60 كجم، ثم نهائي وزن 67 كجم عند 5:51 مساءً، يليه نهائي 77 كجم عند 6:06 مساءً، فيما يُختتم اليوم بنهائي وزن 87 كجم عند 6:23 مساءً.