"عمر ندا" يحصل على برونزية الجوجيتسو.. و"الفيصل" معلقًا: إنجاز أصغر لاعبي البعثة السعودية يبشر بمستقبل كبير

أسدل لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عمر ندا (18 عامًا)، الستار على مشاركة المملكة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تختتم غدًا الأحد، بنيْله الميدالية البرونزية لوزن تحت 85 كجم، رافعًا الرصيد السعودي إلى 10 ميداليات (4 ذهبيات، وفضيتين، وأربع برونزيات)، اليوم السبت.
وفاز "ندا" الذي يُعد أصغر رياضي بالبعثة السعودية المشاركة في هانغتشو، وأصغر لاعب سعودي يفوز بإحدى الميداليات في تاريخ مشاركة المملكة بالدورة، بالبرونزية، بانتصاره على نظيره القيرغيزستاني "عبدالرحمن حاج" في لقاء المركزين الثالث والرابع بالأفضلية.
وافتتح "ندا" مشواره مع البرونزية، بالفوز على المصنف 40 عالميًّا، الطاجيكستاني "رحيم خودوف" 12- 0 في دور الـ32، ليكسب الكازاخستاني "رسلان إسرائيلوف" في دور ثمن النهائي 3- 0.
وفي دور الثمانية، فاز "ندا" على القيرغيزستاني "رسلان ساجديف" بالأفضلية بعد نهاية لقاءهما بنتيجة 0-0، ليتأهل لنصف النهائي ويخسر أمام الإماراتي فيصل الكتبي 0- 2.
وهنّأ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاعب المنتخب السعودي عمر ندا، بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية لمنافسات الجوجيتسو.
وقال "الفيصل" في منشور على منصة (X): "ألف مبروك للنجم الصاعد عمر ندا، تحقيقه الميدالية البرونزية.. أصغر لاعبي البعثة السعودية يختتم المشاركة بإنجاز يعكس المستقبل الكبير الذي ينتظر رياضتنا.. مبروك يا بطل".
كما عقد رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو2022) الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عددًا من الاجتماعات الثنائية، مساء اليوم، في مقر إقامته بمدينة هانغتشو الصينية على هامش الدورة، بحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن.
والْتقى "بن جلوي" برئيس اللجنة الأولمبية النيبالية، السيد جيفان رام شريثا؛ حيث استعرضا التعاون الرياضي بين البلدين في عدد من الألعاب الرياضية، وتعزيز العلاقة بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونظيرتها في النيبال.
كما عقد، لقاءً بنائب رئيس اللجنة الأولمبية في دولة لاوس، سينق فون بونمات؛ حيث تم مناقشة المشاركة السعودية اللاوسية بالدورة، وسبل تعزيز التعاون الرياضي بين اللجنة السعودية ونظيرتها في لاوس، بما يسهم في تطوير الرياضة بالبلدين.
وناقش "بن جلوي" خلال لقائه بالأمين العام للجنة الأولمبية الكمبودية فاث شامرون، سبل تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وإقامة عدد من البرامج المشتركة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الكمبودية.
أنهى اللاعب فرج الناشري، مشاركة الكاراتيه السعودية بالدورة، بخسارته أمام الأردني محمد الجفار، ضمن مواجهات ثمن نهائي وزن 84 كجم بنتيجة1- 5.
فاز لاعب المنتخب السعودي للتجديف، حسين علي رضا، بعضوية لجنة اللاعبين الأولى من نوعها بالمجلس الأولمبي الآسيوي عن غرب قارة آسيا، إلى جانب تسعة أعضاء آخرين؛ وذلك عقب العملية الانتخابية للجنة والتي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع على هامش دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022).
وشهدت العملية الانتخابية مشاركة أكثر من 8 آلاف لاعب ولاعبة آسيوي، صوّتوا في العملية الانتخابية للجنة؛ حيث اختاروا عشرة مرشحين من بين 26 رياضي آسيوي.
يُذكر أن لجنة اللاعبين بالمجلس الأولمبي الآسيوي تُعنى بتمثيل اللاعبين واللاعبات ونقل أصواتهم وتطلعاتهم؛ ليساهموا في تطوير الحراك الأولمبي داخل القارة الآسيوية.
حققت المشاركة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، الأهدافَ والخطط الفنية التي تم الإعلان عنها مسبقًا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من حيث تحقيق منحنى تصاعدي أعلى من دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة (جاكرتا 2018).
ولم تكتفِ المشاركة الحالية، بتحطيم أرقام جاكرتا؛ بل امتدت لأسياد (إنشون 2014) كذلك، وحققت ذهبيات أعلى من الدورتين الماضيتين مجتمعتين.
وشهدت الدورة الحالية، عودة ألعاب القوى السعودية لمستواها الفني العالي؛ حيث حققت 5 ميداليات متنوعة، مقارنة بأسياد جاكرتا 2018 حين اكتفت بميدالية برونزية وحيدة.
وأعاد المنتخب السعودي لقفز الحواجز، للأذهان، إنجازه في أسياد غوانزو 2010، حينما حقق ذهبيتي الفِرَق والفردي في تلك الدورة؛ إذ أكد في هذه الدورة، زعامته لهذه اللعبة على مستوى القارة الآسيوية.
ومن النتائج الإيجابية، بروز مواهب رياضية سعودية شابة، في مقدمتهم العداء عيسى غزواني (20 عامًا)، الذي دخل سباق 800م برقم زمني أقل من أقرانه المشاركين، وانتزع الذهبية بفارق كبير عن منافسيه، وزميله الرامي محمد تولو (22 عامًا)، الذي فاز بفضية رمي الكرة الحديدية وكان قريبًا من الفوز بالذهبية.
ومن منافع الدورة الفنية، ظهور رياضات جديدة تم اعتمادها في الأعوام الخمس الماضية كرياضات رسمية بالمملكة، تُحقق الميداليات؛ حيث ظهر أخضر الجوجيتسو، الذي حقق ميداليتين برونزيتين بواسطة عبدالملك آل مرضي وعمر ندا، وجميعهم يتواجدون للمرة الأولى في الاسياد.
ولا تتوقف المكاسب الرياضية في هذه الدورة على الإنجازات وحسب؛ بل سجلت الدورة الحالية، تسجيل مواهب جديدة، سيكون لها بصمة رياضية في الاستحقاقات المقبلة، أبرزهم لاعب المنتخب السعودي للملاكمة عبدالعزيز العتيبي، الذي قدّم مستوى لافتًا في منافسات الملاكمة وخرج من دور ربع نهائي المسابقة.
يُذكر أن المملكة حققت ما مجموعة 71 ميدالية (29 ذهبية- 15 فضية- 27 برونزية) طوال مشاركاتها في "الأسياد الآسيوية" منذ بانكوك 1978م؛ حيث حققت ميدالية برونزية وحيدة في نيودلهي 1982م، وفضية وحيدة في سيئول 1986م، وبرونزية واحدة في بكين 1990م، وتسع ميداليات في هيروشيما 1994م (1 ذهبية- 3 فضيات- 5 برونزيات)، ومثلها في بوسان 2002م (7 ذهبيات- 1 فضية- 1 برونزية)، و14 ميدالية في الدوحة 2006م (8 ذهبيات- 6 برونزيات)، و13 ميدالية في غوانزو 2010م (5 ذهبيات- 3 فضيات- 5 برونزيات)، وسبع ميداليات في إنشون 2014م (3 ذهبيات- 3 فضيات- 1 برونزية)، وست ميداليات في جاكرتا 2018م (ذهبية- فضيتين- 3 برونزيات)، وعشر ميداليات في هانغتشو 2022م (4 ذهبيات، وفضيتين، وأربع برونزيات).