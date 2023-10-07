"عمر ندا" يحصل على برونزية الجوجيتسو.. و"الفيصل" معلقًا: إنجاز أصغر لاعبي البعثة السعودية يبشر بمستقبل كبير

أسدل لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عمر ندا (18 عامًا)، الستار على مشاركة المملكة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تختتم غدًا الأحد، بنيْله الميدالية البرونزية لوزن تحت 85 كجم، رافعًا الرصيد السعودي إلى 10 ميداليات (4 ذهبيات، وفضيتين، وأربع برونزيات)، اليوم السبت.