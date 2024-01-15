بطولة آسيا 2023.. العراق يحصد أول ثلاث نقاط بثلاثية إندونيسيا

حقق منتخب العراق فوزاً كبيراً على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الاثنين، على ملعب أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا AFC قطر 2023.