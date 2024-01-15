بطولة آسيا 2023.. العراق يحصد أول ثلاث نقاط بثلاثية إندونيسيا

حقق منتخب العراق فوزاً كبيراً على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الاثنين، على ملعب أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا AFC قطر 2023.
بادر مهند علي بافتتاح باب التسجيل لمنتخب العراق في الدقيقة 17، وأدرك منتخب إندونيسيا التعادل عبر مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 37، ورفض اللاعب أسامة رشيد دخول منتخب بلاده إلى الاستراحة متعادلاً، حيث تمكّن من تسجيل هدف التقدم الثاني في الدقيقة (45+6).
وفي الشوط الثاني، عزز أيمن حسين من تقدم العراق بتسجيله الهدف الثالث من قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى، وذلك في الدقيقة 75من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة رفع منتخب العراق رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مع اليابان، فيما بقي منتخب إندونيسيا من دون أي نقاط.