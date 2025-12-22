بعد غياب يقارب 20 عامًا.. القادسية بطلًا للمملكة للسباحة بـ36 ميدالية

وكان الفريق يحتل المركز العشرين في الترتيب العام خلال مواسم 2021 إلى 2023، قبل أن يحقق قفزة نوعية في الموسم الماضي بوصوله إلى المركز العاشر، ليواصل هذا الموسم صعوده اللافت ويتوج بطلًا للمملكة، في تأكيد واضح على نجاح النهج التطويري الذي انتهجه النادي في رياضة السباحة.