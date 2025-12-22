بعد غياب يقارب 20 عامًا.. القادسية بطلًا للمملكة للسباحة بـ36 ميدالية

استعاد فريق القادسية للسباحة لقب بطولة المملكة للسباحة بعد غياب دام قرابة 20 عامًا، عقب تتويجه بطلًا للبطولة التي اختُتمت منافساتها في مسبح الصالة الخضراء بمدينة جدة، بمشاركة 58 ناديًا، وذلك برصيد 130.597 نقطة، بفارق 10 آلاف نقطة عن الهلال الوصيف، و19 ألف نقطة عن الفتح صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.
وحقق الفريق القدساوي حصيلة مميزة بلغت 36 ميدالية متنوعة، بواقع 12 ميدالية ذهبية، و16 ميدالية فضية، وثماني ميداليات برونزية، ليحسم بذلك كأس المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، إلى جانب التتويج بكأس المركز الأول لفئة العمومي، وكأس المركز الأول لفئة الشباب، مؤكدًا تفوقه الشامل في مختلف الفئات.
ويأتي هذا الإنجاز ليجسّد التحول الكبير الذي شهده فريق القادسية للسباحة خلال السنوات الأخيرة، إذ اعتمد النادي على خطة استراتيجية تصاعدية واضحة المعالم، ركزت على تطوير البنية الفنية، ورفع كفاءة الأجهزة التدريبية، وبناء قاعدة تنافسية قوية من السباحين.
وكان الفريق يحتل المركز العشرين في الترتيب العام خلال مواسم 2021 إلى 2023، قبل أن يحقق قفزة نوعية في الموسم الماضي بوصوله إلى المركز العاشر، ليواصل هذا الموسم صعوده اللافت ويتوج بطلًا للمملكة، في تأكيد واضح على نجاح النهج التطويري الذي انتهجه النادي في رياضة السباحة.