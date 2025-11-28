عبر بوابة الإمارات.. "أخضر" السيدات إلى نصف نهائي غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا 2025، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن ثاني مبارياته في دور المجموعات.