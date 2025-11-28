عبر بوابة الإمارات.. "أخضر" السيدات إلى نصف نهائي غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا 2025، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن ثاني مبارياته في دور المجموعات.
وسجّل خماسية المنتخب السعودي كل من: البندري مبارك (هدفين)، لانا عبدالرازق، فدوى خالد، وأميرة أبو السمح، وذلك في الدقائق 3 و10 و26 و28 و42 من زمن المباراة.
وبهذا الانتصار، تصدّر "أخضر" السيدات مجموعته في البطولة، بعدما كان قد فاز في مباراته الأولى على نظيره العراقي بنتيجة 2-1، ليضمن بذلك التأهل إلى الدور نصف النهائي.