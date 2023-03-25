الأخضر الأولمبي يتعادل مع الكويت في البطولة الدولية الودية بالدوحة

خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع منتخب الكويت، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن البطولة الدولية الودية في قطر، التي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا في 2024.