الأخضر الأولمبي يتعادل مع الكويت في البطولة الدولية الودية بالدوحة

خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع منتخب الكويت، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن البطولة الدولية الودية في قطر، التي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا في 2024.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد العبسي في حراسة المرمى، وعبدالعزيز الفرج، زياد الجري، مشعل خير الله، حسن الصبياني، فيصل الغامدي، باسل السيالي، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، فهد الزبيدي وعبدالله رديف.
ويعد هذا التعادل الثاني للأخضر في البطولة؛ إذ سبق أن تعادل مع منتخب تايلاند (2-2) في مباراة الافتتاح الأربعاء الماضي.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يشارك في البطولة الدولية الودية بالدوحة إلى جانب منتخبات (قطر، الإمارات، الكويت، عمان، العراق، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، تايلاند وفيتنام).