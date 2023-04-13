رونالدو يودع غارسيا بعد إقالته من تدريب النصر

وأشرف غارسيا على تدريب رونالدو في 12 مباراة، هي مجموع ما لعبه البرتغالي مع الفريق منذ انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة سجل خلالها 11 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.