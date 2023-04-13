رونالدو يودع غارسيا بعد إقالته من تدريب النصر

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر على توديع المدرب الفرنسي رودي غارسيا بعد قرار إقالته من تدريب الفريق اليوم الخميس بسبب سوء النتائج.
وأعلن نادي النصر إقالة رودي غارسيا بعد أقل من عام على توليه المنصب وتكليف الكرواتي دينكو ايليتشيتش المدير الفني للفئات السنية بالنادي لقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت.
ونشر رونالدو عبر خاصة الستوري بحسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه برودي غارسيا وودعه بكلمات جاء فيها: "أسعدني العمل معك، وأتمنى لك التوفيق في المستقبل".
وأشرف غارسيا على تدريب رونالدو في 12 مباراة، هي مجموع ما لعبه البرتغالي مع الفريق منذ انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة سجل خلالها 11 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.
وجاءت إقالة غارسيا بعد تعادل النصر مع الفيحاء دون أهداف مطلع الأسبوع الحالي، في ضربة أخرى لآماله في استعادة اللقب للمرة الأولى منذ 2019.
وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع مدرب ليون ومرسيليا وروما السابق في بداية الموسم، وتحديداً في شهر يوليو من العام الماضي بعقد يمتد لموسمين.
وخاض النصر تحت قيادة غارسيا 26 مباراة في جميع المسابقات انتصر في 18 مباراة وخسر 3 وتعادل في 5 مباريات.