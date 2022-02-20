في النسخة الثانية .. فريق "روزبرغ أكس رايسينغ" بطلاً لسباق "إكستريم إي" للسيارات

اختتمت، اليوم الأحد، في مدينة نيوم منافسات سباق "ديزرت إكس بري" في افتتاح الموسم الثاني من سلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية رباعية الدفع، والتي تقام في المملكة للمرة الثانية على التوالي، كأحد البرامج المندرجة تحت برنامج جودة الحياة.

وشهد حفل الختام الذي أقيم بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، تتويج فريق "روزبرغ أكس رايسينغ" باللقب بعد حصوله على المركز الأول، إثر تصدّره الترتيب العام بمجموع 30 نقطة، بينما حلّ فريق "أكسيونا" ثانياً بواقع 18 نقطة، متفوقاً على فريق "أكس 44" صاحب المركز الثالث والحاصل على 15 نقطة.

وكانت منافسات الدور نصف النهائي (نصف نهائي أول ونصف نهائي ثان)، قد شهدت فوز فريق "أكس 44" وخطف بطاقة التأهل الأولى، حيثُ تفوّق على فريق "روزبرغ أكس رايسينغ" الذي خطف بطاقة التأهل الثانية، فيما جاء فريق "إكسايت إينرجي رايسينغ" في المرتبة الثالثة، ولم ينجح في العبور إلى النهائي.

أما في نصف النهائي الثاني، فقد حصد فريق "تشيب غاناسي رايسينغ" المرتبةَ الأولى والتأهل إلى النهائي، فيما كانت بطاقة التأهل الرابعة من نصيب فريق "إكسيونا – ساينز أكس إي"، كاسباً الأفضلية على فريق "جينيسيس أندريتي يونايتد"، الذي خرج من المنافسة نظير تعطّل مركبته بسبب الانقلاب.

وفي السباق الحماسي، تمكّن فريق "ماكلارين أكس إي" من التأهل إلى السباق النهائي، وذلك بعد حصوله على المرتبةِ الأولى، وذلك بعد فوزه على فرق "آي بي تي كوبرا أكس إي" و"جاي بي أكس إي" و"فيلوتشي رايسينغ".

الجدير بالذكر أن سباقات "إكستريم إي" تحمل رسالةً مهمة، تتمحورُ حولَ مخاطر تغيير المناخ والعمل على تخفيف الانبعاثات الكربونية، من أجل بناء نظام بيئي عالي الأداء؛ لجعل المملكة رائدة في تطوير وتعزيز مصادر الطاقة البديلة، والحفاظ عليها وعلى البيئة للأجيال القادمة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.