مدرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز: فريقنا جاهز.. وسنتفادى أخطاء المباراة السابقة

قال المدير الفني لفريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، الألماني ماتياس يايسله، إن فريقه يدخل مواجهة بيراميدز المصري، غدًا الثلاثاء، على لقب كأس القارات الثلاث (إنتر كونتيننتال)، بشعور إيجابي ورغبة كبيرة في إسعاد جماهيره، خاصة أن النهائي يتزامن مع اليوم الوطني السعودي الـ95.