مدرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز: فريقنا جاهز.. وسنتفادى أخطاء المباراة السابقة

قال المدير الفني لفريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، الألماني ماتياس يايسله، إن فريقه يدخل مواجهة بيراميدز المصري، غدًا الثلاثاء، على لقب كأس القارات الثلاث (إنتر كونتيننتال)، بشعور إيجابي ورغبة كبيرة في إسعاد جماهيره، خاصة أن النهائي يتزامن مع اليوم الوطني السعودي الـ95.
وعلى ملعب الإنماء بجدة، تنطلق المواجهة المنتظرة في تمام التاسعة مساءً، حيث يخوض الأهلي اللقاء بصفته بطل دوري نخبة آسيا 2025، بينما يشارك بيراميدز بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وتابع مدرب الأهلي: "ما حدث في مواجهة الهلال لن يتكرر، وسنكون في كامل جاهزيتنا منذ الدقيقة الأولى، مع تفادي الأخطاء الفردية لضمان تحقيق الفوز."
وأتم يايسله: "بيراميدز فريق قوي يملك عناصر مميزة، وأسلوب لعبه قد يسبب مشاكل لأي خصم، لكننا درسنا نقاط قوته جيدًا، وسنستفيد من اللعب على أرضنا ووسط جماهيرنا الوفية لتقديم أفضل ما لدينا."