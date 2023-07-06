في صفقة انتقال حرّ.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع الإسباني "أسنسيو" حتى عام 2026

أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الخميس، تعاقدَه مع الإسباني ماركو أسنسيو الجناح الأيمن لنادي ريال مدريد، حتى عام 2026؛ في صفقة انتقال حرّ.
وانتقل "أسنسيو" البالغ من العمر 27 عامًا إلى فريق العاصمة بسجل حافل بالألقاب، بعد 10 سنوات مع ريال مدريد؛ حيث توج معه بـ17 لقبًا بينها دوري أبطال أوروبا 3 مرات، وخاض 285 مباراة سجل خلالها 61 هدفًا.
وعلق "أسنسيو" الذي أعلن رحيله عن ريال مدريد منذ أيام عدة: "إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع باريس سان جيرمان، أتطلّع بفارغ الصبر للانضمام إلى زملائي الجدد والعمل معهم لتحقيق أهداف كبيرة".