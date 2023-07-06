في صفقة انتقال حرّ.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع الإسباني "أسنسيو" حتى عام 2026

وانتقل "أسنسيو" البالغ من العمر 27 عامًا إلى فريق العاصمة بسجل حافل بالألقاب، بعد 10 سنوات مع ريال مدريد؛ حيث توج معه بـ17 لقبًا بينها دوري أبطال أوروبا 3 مرات، وخاض 285 مباراة سجل خلالها 61 هدفًا.