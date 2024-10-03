في زيورخ السويسرية .. "المسحل" يشارك في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الـ 26

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اعتماد اللوائح الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، واعتماد اختيار البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2030 و 2034 في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سيُعقد "عن بعد" بتاريخ 11 ديسمبر 2024، كما اعتمد الاجتماع استراتيجية كرة القدم النسائية للفيفا والتي تمتد حتى 2027 بالإضافة إلى اعتماد مواعيد إقامة عدد من مسابقاته الكروية.