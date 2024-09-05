مدرب المنتخب السعودي: المنتخب الإندونيسي صعب.. ولدينا مشكلة في إهدار الفرص

وقال مانشيني خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أداء اللاعبين في أول 30 دقيقة غير مرضٍ، لكن بعد ذلك أنا راضٍ، كرة القدم إن لم تستغل الفرص لن تحقق الفوز".