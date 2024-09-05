مدرب المنتخب السعودي: المنتخب الإندونيسي صعب.. ولدينا مشكلة في إهدار الفرص

أكد الإيطالي"روبيرتو مانشيني" مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن المباراة الأولى دائمًا صعبة، لأن المنتخب الإندونيسي لديه لاعبون مميزون يلعبون في أوروبا كذلك.
وتعادل المنتخب السعودي في لقائه أمام منتخب إندونيسيا بنتيجة (1/1)، أمس الخميس، في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وقال مانشيني خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أداء اللاعبين في أول 30 دقيقة غير مرضٍ، لكن بعد ذلك أنا راضٍ، كرة القدم إن لم تستغل الفرص لن تحقق الفوز".
واستطرد المدرب حديثه: "لدينا مشكلة في إهدار الفرص، عندما تشاهد مباراتنا أمام كوريا والأردن نلحظ إهدار الفرص، اليوم أيضًا أهدرنا 3 فرص محققة بالإضافة إلى ركلة جزاء.
وختم "مانشيني" قائلاً: "لدينا مشكلة بعدم مشاركة لاعبينا بصورة أساسية في مباريات الدوري، نحن نواجه منتخبات يشارك لاعبوها بشكل أساس، وحاليًا لا يوجد حل لهذه المشكلة، والحل أن نعمل ونستمر في العمل".