بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي.. اختتام المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية "PRO" في حائل

وجاءت الدورة تفعيلًا للشراكة بين الاتحادين السعودي والفرنسي، بمشاركة 23 مدربًا وطنيًّا؛ حيث قدمها المحاضرون الفرنسيون‏: "ثيفيلير فرانك، شاتريفو لوران، ماتريشيانو سيلفان، ديزاير ريتشارد"، والمحاضران الوطنيان: "خالد الفرحان، ومشبب زياد".