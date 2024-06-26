بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي.. اختتام المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية "PRO" في حائل

اختتمت المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية "PRO"، والتي نظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في مدينة حائل على مدى 5 أيام.
وجاءت الدورة تفعيلًا للشراكة بين الاتحادين السعودي والفرنسي، بمشاركة 23 مدربًا وطنيًّا؛ حيث قدمها المحاضرون الفرنسيون: "ثيفيلير فرانك، شاتريفو لوران، ماتريشيانو سيلفان، ديزاير ريتشارد"، والمحاضران الوطنيان: "خالد الفرحان، ومشبب زياد".
وشهدت الدورة مناقشة عددٍ من المواضيع أبرزها دعم التحول العملي وتعزيز تنمية المهارات، بالإضافة إلى محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، وتمارين لياقية وفنية منوعة.
يذكر أن الدورة التدريبية "PRO" للرخصة الآسيوية جاءت ضمن جهود الاتحاد السعودي لدعم المدربين الوطنيين من أجل مواصلة مسيرتهم التدريبية، سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية.