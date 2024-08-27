الجولة الثانية من دورى روشن السعودي للمحترفين.. الهلال أمام ضمك والاتفاق في مواجهة الأخدود

تستكمل مساء اليوم الأربعاء باقي مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام.
يدخل الاتفاق المباراة وهو بالمركز السابع برصيد 3 نقاط، بينما يقع الأخدود بالمركز الأخير دون أي نقاط.
يُقام اللقاء بين الهلال وضمك أيضًا في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
يُشارك الهلال بالمباراة وهو بالمركز الثالث مؤقتًا برصيد 3 نقاط، في حين يأتي ضمك بالمركز الـ14 دون أي نقاط.
تنطلق المواجهة بين الفريقين غدًا في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
يدخل الوحدة اللقاء وهو بالمركز الـ11 ولديه نقطة، في حين جاء العروبة بالمركز الـ17 قبل الأخير وليس لديه أي نقاط.