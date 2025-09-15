موسم الرياض يستضيف حدثًا عالميًا غير مسبوق لكرة القدم الأمريكية بنظام العلم

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن استضافة موسم الرياض 2026 لحدث عالمي بعنوان (Fanatics Flag Football Classic)، حيث سيقام يوم السبت 21 مارس 2026 في المملكة أرينا بمدينة الرياض، وسيجمع نخبة من أبرز نجوم الرياضة والترفيه، يتقدمهم أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي في أول عودة رسمية له إلى الملعب منذ اعتزاله عام 2023.
وسيُبث هذا الحدث العالمي مباشرة عبر شبكة (FOX Sports) التلفزيونية، التي تُعد من أبرز الشبكات الرياضية في العالم، إلى جانب منصة (Tubi) للبث الرقمي، ما يضمن وصوله إلى جماهير واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها. وسيكون الجمهور على موعد مع النجم الكوميدي العالمي والحائز على عدة جوائز كيفن هارت، وذلك لتقديم التغطية المباشرة.
وتُعد بطولة (Fanatics Flag Football Classic) أول نسخة افتتاحية من نوعها بنظام الدوري المصغّر (Round-robin) بثلاثة فرق، يضم كل فريق ثمانية لاعبين، على أن يتأهل أفضل فريقين إلى المباراة النهائية. وتضم قائمة الأسماء المؤكدة عددًا من أبرز نجوم كرة القدم الأمريكية، من بينهم: ساكون باركلي، كريستيان مكافري، سي دي لامب، سوس غاردنر، بروك باورز، ماكس كروسبي، مايلز غاريت، تايريك هيل، أوديل بيكهام جونيور، وروب غرونكوفسكي، مع الإعلان عن مشاركين إضافيين من مختلف مجالات الرياضة والترفيه خلال الأشهر المقبلة. كما سيقود الفرق الثلاثة مجموعة من أبرز مدربي كرة القدم الأمريكية: بيت كارول، شون بايتون، وكايل شاناهان.
وستُنتج بطولة (Fanatics Flag Football Classic) من قبل شركتي (OBB Media) و(Fanatics)، اللتين تعاونتا سابقًا في تنظيم مهرجان (Fanatics Fest) بمدينة نيويورك هذا الصيف. وتُعد كرة القدم الأمريكية بنظام العلم الرياضة الأسرع نموًا في العالم، حيث يمارسها أكثر من 20 مليون لاعب عالميًا، ومن المتوقع أن تكون من أبرز المنافسات عند ظهورها الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة لوس أنجلوس عام 2028.
ويجمع هذا الحدث بين الإرث الاستثنائي للأسطورة توم برادي، الحائز على سبع بطولات "سوبر بول" وأحد أبرز سفراء اللعبة عالميًا، وبين الحضور الدولي لشركة (Fanatics) وشبكة شركائها الواسعة وتوسعها المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، ليكون موسم الرياض على موعد مع استضافة أضخم حدث لكرة القدم الأمريكية بنظام العلم حتى الآن.
وقال المستشار تركي آل الشيخ: "يفتخر موسم الرياض بتنظيم أحداث عالمية كبرى، وهذا الحدث سيكون الأكبر من نوعه في كرة القدم الأمريكية بنظام العلم، حيث سيجمع أشهر الأسماء في الرياضة والترفيه في عرض تنافسي ممتع ومثير. ويسعدنا الإسهام في دعم نمو هذه الرياضة، واستخدام موسم الرياض للوصول بها إلى جمهور جديد وأوسع حول العالم."
وقال توم برادي: "أنا متحمس للغاية للعودة إلى الميدان، واستعادة روح المنافسة إلى جانب نجوم اللعبة وأساطيرها، وتقديم حدث رياضي عالمي فريد للجماهير خلال موسم الرياض. لطالما قدّرت قوة كرة القدم بنظام العلم وكيف توحّد الجماهير من كل الأعمار، ومن الرائع عرض هذه الرياضة على مسرح عالمي مع هذا العدد من الرياضيين الموهوبين. أتطلع للتعاون مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، و(فاناتكس)، و(OBB Media)، وفريقي في (Shadow Lion)، وأصدقائي في (FOX Sports) لتقديم منافسة قوية، وأَعِدُكم بأن أعود بالكأس."
وأكد مايكل روبين، الرئيس التنفيذي لشركة (Fanatics): "يمثل هذا الحدث توسعًا مهمًا للمشهد الرياضي العالمي في الشرق الأوسط، وهو ما نهتم به في (Fanatics) مع تحول المنطقة إلى سوق رئيسي للمقتنيات الرياضية. كما يسعدنا مساعدة الجماهير حول العالم على الارتباط بشكل أعمق مع أبرز الرياضيين عبر كرة القدم الأمريكية. وبالتعاون مع توم، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ وفريقه في السعودية، و(FOX Sports) وشركائنا في (OBB Media)، سيجمع هذا الحدث أيقونات الرياضة والترفيه في تجربة غير مسبوقة."
وقال مايكل د. راتنر، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ (OBB Media): "سيكون هذا الحدث احتفاءً كبيرًا لعشاق كرة القدم الأمريكية في كل مكان، وتعريفًا لجمهور جديد على اللعبة الأكثر شعبية في أمريكا. ومع اقتراب أولمبياد لوس أنجلوس 2028، فإن التوقيت مثالي لعرض كرة القدم بنظام العلم على مسرح عالمي."
وقال إريك شانكس، الرئيس التنفيذي لشبكة (FOX Sports) والمنتِج التنفيذي: "بنينا إرثنا في شبكة (FOX Sports) على تقديم أعظم المنصات وأروع اللحظات الرياضية للجماهير؛ ونحن فخورون بأن (Fanatics Flag Football Classic) هو الفصل التالي في هذه المسيرة. هذا الحدث العالمي الأول من نوعه، يجمع واحدة من أسرع الرياضات نموًا مع نخبة مذهلة من الرياضيين، ومع استضافة المملكة العربية السعودية، لا يسعنا الانتظار لعرض أكثر المباريات حماسًا من الرياض."
وستُقام المباريات وفق القواعد الأولمبية لكرة القدم بنظام العلم، على ملعب بطول 50 ياردة ومنطقتي نهاية طول كل منهما 10 ياردات، بنظام 5 ضد 5، وبشوطين مدة كل منهما 20 دقيقة. وستضم الفرق الثلاثة مزيجًا متوازنًا من الرياضيين والمشاهير، على أن يقود كل فريق مدرّب من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL). وسيُعلن لاحقًا عن تفاصيل إضافية، بما في ذلك أسماء المشاركين والبرامج المصاحبة.
ويُنتج الحدث كلٌّ من (OBB Media) و(Fanatics)، بالتعاون مع وكالة (Shadow Lion) الإبداعية، فيما تتولى شبكة (FOX Sports) البث المباشر. ويقود فريق الإنتاج كل من: مايكل د. راتنر، وسكوت راتنر، وكفير غولدبرغ، وكميل ماراتشي، وغلين ستيكلي.