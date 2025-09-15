موسم الرياض يستضيف حدثًا عالميًا غير مسبوق لكرة القدم الأمريكية بنظام العلم

وتُعد بطولة (Fanatics Flag Football Classic) أول نسخة افتتاحية من نوعها بنظام الدوري المصغّر (Round-robin) بثلاثة فرق، يضم كل فريق ثمانية لاعبين، على أن يتأهل أفضل فريقين إلى المباراة النهائية. وتضم قائمة الأسماء المؤكدة عددًا من أبرز نجوم كرة القدم الأمريكية، من بينهم: ساكون باركلي، كريستيان مكافري، سي دي لامب، سوس غاردنر، بروك باورز، ماكس كروسبي، مايلز غاريت، تايريك هيل، أوديل بيكهام جونيور، وروب غرونكوفسكي، مع الإعلان عن مشاركين إضافيين من مختلف مجالات الرياضة والترفيه خلال الأشهر المقبلة. كما سيقود الفرق الثلاثة مجموعة من أبرز مدربي كرة القدم الأمريكية: بيت كارول، شون بايتون، وكايل شاناهان.