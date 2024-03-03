رئيس اتحاد القدم "المسحل" يزور مركز التدريب الإقليمي في جازان

زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الأحد، مركز التدريب الإقليمي في مدينة جازان، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان المهندس سعد القحطاني، والمدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت، والمسؤول الفني لمراكز التدريب الإقليمية صالح الداود.
والتقى رئيس الاتحاد السعودي خلال الزيارة بالمدربين والعاملين في المركز، كما التقى بالمواهب التي يضمها المركز وحثهم على مضاعفة الجهد ومواصلة العمل من أجل تحقيق حلمهم نحو احتراف كرة القدم.
وأكد المسحل على أن الاتحاد السعودي يسخر كل الإمكانات من أجل تطوير مراكز التدريب الإقليمية، ويقدم لها الدعم المتواصل بما يخدم كرة القدم السعودية، خاصة وأن مسار تطوير المواهب يعد أحد ركائز إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية.
ويشارك مركز التدريب الإقليمي في جازان في دوري البراعم تحت 13 عاماً الذي تم استحداثه هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب المنطقة مع مشاركة 6 أندية هي: الوطن، التهامي، حطين، أكاديمية لوسيل، أكاديمية ليبرو، أكاديمية الليث الأبيض.
وتبلغ عدد المواهب المسجّلة في المركز 70 موهبة، فيما سجل المركز في المواسم السابقة ومنذ انطلاقته 62 حركة انتقال للاعبين إلى الأندية، ويقع مقر المركز في مدينة الملك فيصل الرياضية، ويشرف عليه نخبة من المدربين الوطنيين في المنطقة الحاصلين على أعلى الشهادات التدريبية، فيما يستمر موسم المركز حتى نهاية مايو المقبل.