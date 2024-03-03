رئيس اتحاد القدم "المسحل" يزور مركز التدريب الإقليمي في جازان

وتبلغ عدد المواهب المسجّلة في المركز 70 موهبة، فيما سجل المركز في المواسم السابقة ومنذ انطلاقته 62 حركة انتقال للاعبين إلى الأندية، ويقع مقر المركز في مدينة الملك فيصل الرياضية، ويشرف عليه نخبة من المدربين الوطنيين في المنطقة الحاصلين على أعلى الشهادات التدريبية، فيما يستمر موسم المركز حتى نهاية مايو المقبل.