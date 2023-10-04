قائمة المنتخب المغربي.. استدعاء ياسين بونو واستبعاد عبدالرزاق حمدالله

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم عن قائمة لاعبي المغرب استعدادًا لمواجهة منتخبي ساحل العاج وليبيريا خلال فترة التوقف الدولي القادم.
يُذكر أن المنتخب المغربي سيواجه وديًا منتخب ساحل العاج، يوم 14 أكتوبر الجاري، بينما يلتقي منتخب ليبيريا في 17 أكتوبر.
وتضمّنت قائمة المدرب المغربي 3 نجوم بدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تم استدعاء حارس مرمى الهلال ياسين بونو، ورومان سايس لاعب الشباب، ومنير المحمدي لاعب الوحدة.
وشهدت القائمة غياب نجم نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، بعد استدعائه آخر مرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم (فيفا قطر 2022).