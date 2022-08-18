بطولة ببجي موبايل الثانية بمجموع جوائز مليون دولار.. في ختام بطولات الرياضات الإلكترونية في موسم الجيمرز

يختتم موسم الجيمرز، أكبر حدث للرياضات الإلكترونية والألعاب في العالم، بطولات المحترفين بمواجهة بطولة ببجي موبايل الثانية في الرياض.
وستستمر مواجهة ببجي موبايل الثانية على مدار ثلاثة أيام في الفترة بين 18 و20 أغسطس، يتنافس فيها 12 فريقًا على مجموع جوائز بقيمة مليون دولار أمريكي. وتشمل القائمة فريق Vampire Esports الذي قدَّمَ أداءً مذهلًا في البطولة الرئيسية PUBG MOBILE World Invitational "PMWI" وظفر بها الأسبوع الماضي.
كما تتجه الأنظار لفريق Team Falcons السعودي، الذي حصل على المركز الثاني في البطولة الرئيسية بعدما قدم أداءً مميزًا هو الآخر، ولكنه سيسعى الآن للتعويض والظفر بهذه البطولة عبر مشاركته بجانب فِرق Stalwart Esports و Nigma Galaxy و DWG Kia.
وتشمل قائمة الفريق السعودي R8 Esports بجانب Alpha 7 Esports و S2G Esports و RA’AD و Deadeyes Guys و Bigetron Red Aliens و 7Sea Esports.
من جانبه صرّح فيصل بن حمران، مدير الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قائلًا: "تُنهي مواجهة ببطولة ببجي موبايل هذا الموسم الصيفي الاستثنائي من موسم الجيمرز الذي يجمع أفضل الفرق العالمية في ببجي موبايل والفائزين ببطولة الأولى في الأسبوع الماضي. شهد صيف 2022 مع موسم الجيمرز أفضل الفرق العالمية تتنافس على ألعاب ضخمة وهي Rocket League و Dota 2 و Fortnite و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege وبطولة PUBG Mobile World Invitational. ولقد قدمت جميع الفرق أداءً مبهرًا، مع الظهور المميز والملحوظ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً المملكة العربية السعودية.
وكان من دواعي سرورنا رؤية ردود الفعل الإيجابية من اللاعبين والجماهير الحاضرين في منطقة Esports Arena والمشاهدين عبر البث المباشر على حدٍّ سواء. أهنئ الفرق المشاركة في موسم الجيمرز كافَّة، وآمل أن يستمتع الجميع بعطلة نهاية أسبوع رائعة مع مواجهة بطولة ببجي موبايل الثانية".
الجدير بالذكر أن موسم الجيمرز هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية ويُقام في بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض، وتحمل هذه النسخة شعار "بوابتك إلى العالم القادم"، وترتكز على 4 محاور رئيسية: منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها العديد من النجوم العالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.