بفضل التقنيات المستخدمة وجودة تربة الميدان.. رغم غزارة أمطار الرياض منافسات "قفز السعودية" مستمرة

وتم اعتماد الأرضية من قبل الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) بعد اختبار قدرتها على تحمل الظروف المناخية المختلفة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة، وحصولها على أعلى التقييمات في كفاءة التصريف. وبفضل هذه التقنيات، استضاف الميدان في نسخ سابقة بطولات دولية رغم هطول الأمطار الغزيرة على الرياض، دون أن تتأثر جودة القفز أو سلامة الجياد.