بفضل التقنيات المستخدمة وجودة تربة الميدان.. رغم غزارة أمطار الرياض منافسات "قفز السعودية" مستمرة

لم تتأثر أرضية ميدان «قفز السعودية» في الجنادرية بالحالة المطرية القوية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض، وذلك بفضل التقنيات المستخدمة ونوعية التربة التي جُهزت بها أرضية الميدان الرئيسي وميادين الإحماء.
وانطلقت اليوم الخميس منافسات الأسبوع الثاني والأخير من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز في نسختها الخامسة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر «قفز السعودية» في الجنادرية، بجوائز مالية تتجاوز 5 ملايين ريال، وبمشاركة 193 فارسًا وفارسة من 19 دولة.
وتشهد منافسات الأسبوع الثاني إقامة 18 شوطًا لفئتي النجمتين والخمس نجوم على مدى ثلاثة أيام، تتضمن شوطًا مؤهلًا إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2026 في ولاية تكساس الأمريكية، من بينها 7 أشواط أُقيمت في اليوم الأول.
وتتميز أرضية الميدان بمواصفات تقنية متقدمة تجعلها من بين الأفضل عالميًا في رياضة الفروسية، أبرزها نظام تصريف المياه تحت التربة، الذي صُمم بطريقة متطورة أسفل الطبقات الرملية، ما يمنع تجمع المياه على السطح ويحافظ على استمرارية المنافسات حتى أثناء هطول الأمطار.
وتتكون التربة من خليط دقيق من مواد مستوردة (رمل خاص وألياف فايبر) بنسب محددة، تمنع تحول الأرضية إلى طين، وتسمح بمرور المياه عموديًا نحو طبقات التصريف بسرعة عالية.
وتم اعتماد الأرضية من قبل الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) بعد اختبار قدرتها على تحمل الظروف المناخية المختلفة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة، وحصولها على أعلى التقييمات في كفاءة التصريف. وبفضل هذه التقنيات، استضاف الميدان في نسخ سابقة بطولات دولية رغم هطول الأمطار الغزيرة على الرياض، دون أن تتأثر جودة القفز أو سلامة الجياد.