أبها يتصدر "دوري يلو" وسط مطاردة العلا والعروبة و81 هدفًا في نوفمبر

ترتفع وتيرة المنافسة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، إذ كانت 10 جولات فقط كافية لتبشر بمنافسة تشتد جولة تلو الأخرى في موسم يعد نفسه ليكون الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة بدوري الدرجة الأولى.
ولأن السباق نحو اللقب ونحو الصعود إلى دوري المحترفين يحتاج إلى رصيد نقطي كبير تعززه الأهداف، شهد دوري يلو غزارة تهديفية في جولاته الماضية، ليسجل فقط في جولات شهر نوفمبر "4 جولات" 81 هدفًا، ليصبح ثاني أكثر شهر شهد أهدافًا في الدوري هذا الموسم بعد شهر أكتوبر الذي شهد 82 هدفًا، فيما كان قد شهد شهر سبتمبر تسجيل 71 هدفًا.
أبها يتصدر
ويتصدر أبها جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقيه العلا والعروبة، بينما يحل الدرعية رابعًا برصيد 21 نقطة، فيما يأتي البكيرية خامسًا بـ19 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الرائد صاحب المركز السادس "18 نقطة".
81 هدفًا
وخلال شهر نوفمبر ارتفعت وتيرة الأهداف في دوري يلو وسط الرغبة الكبيرة لأندية الدوري من أجل تحقيق الفوز والمضي قدمًا في المنافسة، حيث شهد شهر نوفمبر تسجيل 81 هدفًا في 4 جولات بمعدل أكثر من 20 هدفًا في الجولة الواحدة.
في الجولة السابعة، سجلت أندية دوري يلو 22 هدفًا، وكان الطائي هو الأكثر تسجيلًا في هذه الجولة بـ3 أهداف أسكنها في شباك العربي، بينما جاءت مباراتا الوحدة والباطن، والعلا مع الفيصلي كأكثر المباريات تسجيلًا، إذ انتهت كل منهما بالتعادل 2-2.
وشهدت الجولة الثامنة تسجيل 20 هدفًا، وكان أبها هو أكثر أندية الجولة تسجيلًا بـ4 أهداف في شباك الجبيل، كأكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف "5 أهداف"، حيث انتهت بنتيجة 4-1.
وفي الجولة التاسعة، سجلت أندية دوري يلو 22 هدفًا، وجاء فريقا البكيرية وأبها الأكثر تسجيلًا بـ3 أهداف لكل منهما، بينما جاءت مباراة العدالة والبكيرية الأكثر تسجيلًا بـ4 أهداف "انتهت بفوز البكيرية 3-1".
ورغم أن الجولة العاشرة شهدت الرصيد الأقل بتسجيل 17 هدفًا، إلا أن مباراة واحدة شهدت عددًا غزيرًا من الأهداف، وهي مباراة الدرعية مع العربي التي حسمها الأول بفوز كبير بنتيجة 5-1.
وإجمالًا، فإن أبها يأتي في صدارة الأندية الأكثر تسجيلًا في دوري يلو حتى الآن بـ24 هدفًا كأقوى هجوم في المسابقة، يليه العلا "22 هدفًا"، ثم الدرعية "21 هدفًا".