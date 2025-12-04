أبها يتصدر "دوري يلو" وسط مطاردة العلا والعروبة و81 هدفًا في نوفمبر

ولأن السباق نحو اللقب ونحو الصعود إلى دوري المحترفين يحتاج إلى رصيد نقطي كبير تعززه الأهداف، شهد دوري يلو غزارة تهديفية في جولاته الماضية، ليسجل فقط في جولات شهر نوفمبر "4 جولات" 81 هدفًا، ليصبح ثاني أكثر شهر شهد أهدافًا في الدوري هذا الموسم بعد شهر أكتوبر الذي شهد 82 هدفًا، فيما كان قد شهد شهر سبتمبر تسجيل 71 هدفًا.