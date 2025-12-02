الاتحاد الدولي يختار سالم الدوسري "رجل المباراة" في قمة عُمان

في بطولة كأس العرب 2025، وقع اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم على قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري للفوز بجائزة "رجل المباراة"، في قمة الأخضر السعودي أمام شقيقه العُماني، والتي انتهت لصالح الأخضر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء بين الفريقين على ملعب المدينة التعليمية، في بطولة كأس العرب 2025 – قطر.