عجلة دوري ممتاز السيدات لكرة القدم تدور من جديد.. بقمة الأهلي والنصر

ويدخل فريقا الأهلي والنصر مباراة الكلاسيكو بطموحات مشتركة، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً، والتقدم خطوة مهمة إلى المقدمة، فيما يسعى النصر للحفاظ على سجله الخالي من الخسارة، ومواصلة مشوار الصدارة.