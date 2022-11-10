عجلة دوري ممتاز السيدات لكرة القدم تدور من جديد.. بقمة الأهلي والنصر

تدور عجلة الدوري الممتاز السعودي لكرة القدم للسيدات مجدداً بمواجهة الكلاسيكو، الذي يجمع الأهلي ونظيره النصر، غداً الجمعة، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في قمة مواجهات الجولة الرابعة.
وتوقف الدوري أكثر من 10 أيام بعد تأجيل منافسات الجولة الثالثة، لتزامنها مع دورة الألعاب السعودية 2022 التي اختتمت الاثنين الماضي.
ويدخل فريقا الأهلي والنصر مباراة الكلاسيكو بطموحات مشتركة، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً، والتقدم خطوة مهمة إلى المقدمة، فيما يسعى النصر للحفاظ على سجله الخالي من الخسارة، ومواصلة مشوار الصدارة.
وتستكمل منافسات الجولة الرابعة بمواجهتين السبت، حيث يستضيف الهلال نظيره شعلة الشرقية على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض، ويلتقي فريقا سما واليمامة على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.