في معسكر جدة.. 28 لاعبة ضمن قائمة "كورتيس" لمعسكر أخضر السيدات
ينطلق يوم الأربعاء الموافق 3 يناير معسكر المنتخب السعودي الأول للسيدات، والذي يُقام في مدينة جدة حتى يوم السبت الموافق 13 من الشهر ذاته، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان دوليتان أمام منتخب سوريا للسيدات يومي الاثنين 8 يناير والجمعة 12 يناير.
واستدعى المدير الفني لأخضر السيدات، الإسباني لويس كورتيس 28 لاعبة وهن: ساره خالد، منى عبدالرحمن، ريم البلوشي، سلمى الدوسري، بيان صدقة، لين محمد، حورية الشمراني، شروق الهوساوي، رغد مخيزن، تهاني الينبعاوي، نوف سعود، تاله الغامدي، أسيل أحمد، لانا عبدالرزاق، سارة حمد، عذى فهد، موضي عبدالمحسن، الجوهرة سعود، ملوك الهوساوي، جوري طارق، مباركة محمد، جوري الجهني، صبا توفيق، فاطمة منصور، عبير ناصر، البندري مبارك، دلال عبدالواسع، البندري الهوساوي.
ويأتي هذا المعسكر بعد نهاية النسخة الثانية من البطولة الدولية الودية سبتمبر الماضي، ويعد أول معسكر يخوضه للمنتخب الوطني للسيدات مع المدرب لويس كورتيس وطاقمه الفني.
من جانبها، أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عالية الرشيد، عن تطلعها لنتائج المعسكر ومدى تشوقها للمرحلة القادمة والتطور المتوقع للمنتخب، متمنية التوفيق للمدرب الإسباني لويس كورتيس واختياراته في المرحلة القادمة.