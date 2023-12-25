في معسكر جدة.. 28 لاعبة ضمن قائمة "كورتيس" لمعسكر أخضر السيدات

واستدعى المدير الفني لأخضر السيدات، الإسباني لويس كورتيس 28 لاعبة وهن: ساره خالد، منى عبدالرحمن، ريم البلوشي، سلمى الدوسري، بيان صدقة، لين محمد، حورية الشمراني، شروق الهوساوي، رغد مخيزن، تهاني الينبعاوي، نوف سعود، تاله الغامدي، أسيل أحمد، لانا عبدالرزاق، سارة حمد، عذى فهد، موضي عبدالمحسن، الجوهرة سعود، ملوك الهوساوي، جوري طارق، مباركة محمد، جوري الجهني، صبا توفيق، فاطمة منصور، عبير ناصر، البندري مبارك، دلال عبدالواسع، البندري الهوساوي.