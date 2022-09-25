الكشف عن شعار الدوري السعودي الممتاز للسيدات

كما اعتمد الاتحاد السعودي إقامة دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 17 فريقاً وهي الرياض، الهمة، النسور الذهبية، اتحاد النسور، الترجي (فريق الواحة النسائي سابقاً)، المتحد، فليج، الليث الأبيض، النورس، سهم النسائي، الأمل، عكاظ، مجد الغربية، نجمة جدة، التهامي، فخر جدة والعنقاء، والتي سيتم توزيعها على ثلاث مناطق، على أن ينطلق الدوري يوم 11 نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب (مناطقياً).