الكشف عن شعار الدوري السعودي الممتاز للسيدات

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، الشعار الرسمي للدوري الممتاز للسيدات 2023-2022، والذي ينطلق في 13 أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).
ويشارك في النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 فرق وهي النصر (فريق المملكة النسائي سابقاً)، الهلال (فريق التحدي النسائي سابقاً)، اليمامة، الاتحاد (نسور جدة سابقاً)، شعلة الشرقية، العاصفة، سما ومراس.
كما اعتمد الاتحاد السعودي إقامة دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 17 فريقاً وهي الرياض، الهمة، النسور الذهبية، اتحاد النسور، الترجي (فريق الواحة النسائي سابقاً)، المتحد، فليج، الليث الأبيض، النورس، سهم النسائي، الأمل، عكاظ، مجد الغربية، نجمة جدة، التهامي، فخر جدة والعنقاء، والتي سيتم توزيعها على ثلاث مناطق، على أن ينطلق الدوري يوم 11 نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب (مناطقياً).
وسيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للدوري بنظام خروج المغلوب من دور ربع النهائي، والتي تقام بين المتأهلين من دور المجموعات، على أن يتم صعود بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية، ليحل مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز، والذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.
واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعماً مالياً لأندية الدوري الممتاز حيث سيحصل كل فريق على 250 ألف ريال، فيما سيحصل كل فريق في الدرجة الأولى على دعم مالي بقيمة 50 ألف ريال.
يذكر أن الموسم الماضي شهد إقامة (دوري المناطق لكرة القدم للسيدات 2021)، والتي تأهل منه 8 فرق إلى (بطولة المملكة 2022) والتي تشارك حالياً في الدوري الممتاز، وبقية الفرق غير المتأهلة، مع فرق وأندية جديدة تأسست هذا العام، تخوض دوري الدرجة الأولى.