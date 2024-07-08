هولندا رابع أضلاع "يورو 2024".. هنا قصة التناقض بين الشعار والعَلم!

وتعود القصة التاريخية لتحوُّل اللون، إلى القرن السادس عشر، حينما كان الملك "ويليام أورانج"؛ المعروف بالملك الصامت، أحد القادة الرئيسين للتمرد في هولندا في حرب الـ 80 عاماً ضد إسبانيا، ومن بعدها تغيَّر اللون الأحمر في العَلم الهولندي إلى اللون البرتقالي.