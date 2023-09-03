"ميركاتو النصر الصيفي".. هل انتهت صفقات اللاعبين الأجانب؟ وما المرجح؟

تحدّث الإعلامي الرياضي علي المرشود، عن ما إذا كان مسؤولو النصر قد أغلقوا تعاقداتهم للأجانب؛ أم أن هناك صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال "المرشود"، خلال تصريحات لبرنامج "برا الـ18" عبر "SSC الرياضية": "النصر أقفل الميركاتو الصيفي بالنسبة للأجانب، كما أن لويس كاسترو مدرب الفريق متمسك بشدة بالبرازيلي أندرسون تاليسكا".
وأضاف: "إدارة النصر ربما تعلن التعاقد مع راغد النجار حارس مرمى نادي التعاون على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى انتقال عبدالفتاح آدم لاعب الفريق إلى صفوف التعاون".
وذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي النصر في مفاوضات مع وكيل أعمال راغد النجار؛ حيث هناك رغبة مشتركة بين النصر والحارس بالانتقال بشكل نهائي؛ بينما يفضل مسؤولو التعاون أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.
ولعب راغد النجار البالغ من العمر 26 عامًا، في صفوف العديد من الأندية السعودية؛ حيث بدأ مسيرته الكروية مع النادي الأهلي، ثم انتقل إلى الشباب، والفيصلي، والوحدة، وأخيرًا التعاون في أغسطس 2022.
وتعاقدت إدارة النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن، مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو، والإسباني إيمريك لابورت.