"ميركاتو النصر الصيفي".. هل انتهت صفقات اللاعبين الأجانب؟ وما المرجح؟

ولعب راغد النجار البالغ من العمر 26 عامًا، في صفوف العديد من الأندية السعودية؛ حيث بدأ مسيرته الكروية مع النادي الأهلي، ثم انتقل إلى الشباب، والفيصلي، والوحدة، وأخيرًا التعاون في أغسطس 2022.