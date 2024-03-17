الأهلي حل في المركز الثاني .. تتويج سيدات الهلال ببطولة دوري كرة السلة للسيدات

توجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة ورئيسة اللجنة النسائية الدكتورة إسراء حكيم, نادي الهلال بكأس دوري كرة السلة للسيدات، إذ حسمت سيدات الهلال البطولة بالترتيب النقطي بحصولهن على 27 نقطة والمركز الأول، بينما حصلت سيدات الأهلي على المركز الثاني برصيد (24) نقطة، وسيدات الفيصلي على المركز الثالث برصيد (22) نقطة.